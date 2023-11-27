Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 10:23 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 10:23

Trabzon okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 yarın Trabzon'da okular tatil mi? Son dakika valilik açıklaması

27 Kasım Trabzon okullar tatil mi? Son dakika bugün Trabzon'da okular tatil mi? Trabzon valiliğinden açıklama var mı? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları okullarda yüz yüze eğitime engel oluyor. Birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve kar etkili oldu. Yurt genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayınlandı. Meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı tedirgin olan veliler ve öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler ise 'okul var mı, bugün okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Trabzon okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 yarın Trabzon'da okular tatil mi? Son dakika valilik açıklaması
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Bugün Trabzon'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 27 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Trabzon Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 27 Kasım 2023 bugün Trabzon'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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TRABZON OKULLAR TATİL Mİ? (27 KASIM 2023 PAZARTESİ)

Trabzon'da bugün (27  Kasım 2023okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz Trabzon Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

 

 
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