THY (THYAO) hisse neden düşüyor, yükselir mi 2023?

Türk Hava Yolları hisseleri bugün güne düşüşle 210 lira seviyesinden başladı. THYAO hisseleri neden düşüyor? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor.

Türkiye hisse senedi piyasaları Perşembe kapanışın ardından Kimyasal, Petrol & Plastik, Turizm ve Sanayi sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle düştü.İstanbul borsasının kapanışıyla BİST 100 1,27% düştü.BİST 100 altında işlem gören ve seansın en iyi performansını sergileyen Konya Çimento Sanayi A.Ş. (KONYA) 10,00% veya 749,20 puan yükselerek 8,00 seviyesinden işlem görüyor. Bu sırada İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) 6,65% veya 2,50 puan artışla 40,08 seviyesinden işlem görürken Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (EGEEN) 6,78% veya 629,00 puan artışla 9,00 seviyesinden işlem görüyor.Seansın en kötü performansını sergileyen Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) 6,10% veya 21,60 puan düşüşle 332,60 seviyesinden kapandı. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE) 5,99% veya 3,07 puan düşüşle 48,18 seviyesinden işlem görürken Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) 5,96% veya 3,35 puan değer kaybederek 52,85 seviyesinden işlem görüyor.İstanbul Borsası değer kaybeden hisse senetlerinin sayısı 326 iken değer kazananlarınki 199 olarak belirlendi. Ayrıca 12 adet hisse senedi sabit kaldı.Konya Çimento Sanayi A.Ş. (KONYA) hisseleri 10,00% veya 749,20 değer kazanarak 8,00 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı.Aralık vadeli Altın Vadeli İşlemleri 0,28% veya 5,45 değer kaybederek onsu $1,00 seviyesinden işlem görüyor. Diğer yandan emtialarda Aralık vadeli Ham Petrol WTI Vadeli İşlemleri 0,28% veya 0,24 oranında düşüşle varili $87,03 seviyesinden işlem görüyor. Bu sırada Aralık vadeli Brent Petrol Vadeli İşlemleri 0,51% veya 0,47 düşüşle varili $91,03 seviyesinden işlem görüyor.USD/TRY 0,02% düşüşle 27,99 seviyesinden işlem görürken EUR/TRY 0,27% artışla 29,59 seviyesinden işlem görüyor.Dolar Endeksi Vadeli İşlemleri 0,19% düşüşle 106,15 seviyesinden işlem görüyor.