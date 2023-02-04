THY, Nilüfer Belediyespor'a karşı zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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THY, Nilüfer Belediyespor'a karşı zorlanmadı!
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04 Şubat 2023 22:29
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol, Orthmann, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Buse Kayacan, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Polen Ünver)

Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Nuneviller, Demet Uyanık (Eylül Akarçeşme, Rodosova, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu)

Setler: 25-12, 25-20, 20-25, 25-21

Süre: 110 dakika (23, 31, 27, 29)

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