THY, Nilüfer Belediyespor'a karşı zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol, Orthmann, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Buse Kayacan, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Polen Ünver)
Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Nuneviller, Demet Uyanık (Eylül Akarçeşme, Rodosova, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu)
Setler: 25-12, 25-20, 20-25, 25-21
Süre: 110 dakika (23, 31, 27, 29)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol, Orthmann, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Buse Kayacan, Bahar Guidetti, Çağla Akın, Polen Ünver)
Nilüfer Belediyespor: Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Nuneviller, Demet Uyanık (Eylül Akarçeşme, Rodosova, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu)
Setler: 25-12, 25-20, 20-25, 25-21
Süre: 110 dakika (23, 31, 27, 29)
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