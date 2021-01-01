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Thibodeau: "Kemba kendi gibi oynasın istiyorum"

New York Knicks koçu Tom Thibodeau, Kemba Walker'ın önümüzdeki sezon "kendi olmasını" söylediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks koçu Tom Thibodeau, Kemba Walker'ın önümüzdeki sezon "kendi olmasını" söylediğini açıkladı.

Thibodeau, geçtiğimiz yaz ilk beş kadrosuna eklenen Walker ve Evan Fournier ile ilgili yapılacak çok iş olduğunu belirterek, özellikle Kemba'ya "kendin ol" mesajını verdiğini belirtti.

"Kemba'nın (Walker) de neredeyse biraz fazla bencillikten uzak olduğunu düşündüm. Top onlara geldiğinde, kendileri gibi oynamalarını istiyorum. Uyum sağlamaya çalışırken, ritimlerinin bozulmasını istemiyorum.

Doğaları gereği bencil olmayan oyuncular olduklarını biliyorum. Ama agresif olmaları gerekir. Kendileri olmalılar. Boş şut imkanları bulduklarında, bunu değerlendirmeliler. Tüm takımın böyle oynamasını istiyorum."

Knicks'in normal sezonu, Çarşamba gecesi Boston Celtics'e karşı başlayacak.


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