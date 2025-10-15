Haber Tarihi: 15 Ekim 2025 14:30 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 14:30

TEV bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim döneminde de lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Vakıf, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi katkı sunarken, bu yıl da Üstün Başarı Bursu kapsamında en yüksek başarı gösteren öğrencileri özel bir programla ödüllendirecek.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs ödemeleri yapılıyor. Vakıf tarafından 9/10 ay süre için öğrencilere ekonomik destek sağlanır.

TEV BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs başvuru sonuçları için TEV'den tarih açıklaması gelmedi. Ancak geçen eğitim yılında yakın tarihlerde alınan başvurular ardından sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında açıklandı.

2025-2026 döneminde ilk kez TEV bursundan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin burs ödemeleri Aralık ayında yapılacak. TEV, kesin ödeme takvimini ve sonuç duyurusunu önümüzdeki haftalarda resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Ancak resmi açıklama vakfın duyuru sayfasında yayımlandığında kesin tarih netlik kazanacak.
