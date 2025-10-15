TEV bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs ödemeleri yapılıyor. Vakıf tarafından 9/10 ay süre için öğrencilere ekonomik destek sağlanır.



TEV BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Burs başvuru sonuçları için TEV'den tarih açıklaması gelmedi. Ancak geçen eğitim yılında yakın tarihlerde alınan başvurular ardından sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında açıklandı.



2025-2026 döneminde ilk kez TEV bursundan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin burs ödemeleri Aralık ayında yapılacak. TEV, kesin ödeme takvimini ve sonuç duyurusunu önümüzdeki haftalarda resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak. Ancak resmi açıklama vakfın duyuru sayfasında yayımlandığında kesin tarih netlik kazanacak.

