Terrier Cinsi Köpekler Ne Kadar Tıraş Edilmelidir?

Köpeği engelleyecek nitelikte olan tüylerin kesimi yapılabilir iken sahibinin isteğine göre tüylerin daha kısa olması da olabilir. Köpeğin sahibi köpeğin tüylerinin çok fazla uzun olmasını istemediği için bir miktar uzadıktan hemen sonra tüylerini kestirme kararı alabilir. Bu durum köpek görünümünün ne şekilde olması isteniyorsa buna bağlıdır.Terrier cinsi köpeklerin makine tıraşı yapılırken tüyler uzun olarak, orta olarak bazen de kısa olarak kesim yapılır. Bu durum köpeğin sahibinin alacağı karara göre değişiyor ancak en iyi kesim tüyler yeterince uzamış olduğunda yapılabiliyor. Sahibinin isteğine bağlı olarak değil sayısal olarak karar vermek gerekir ise yenidoğan bir terrier köpek için 5 ay sonra tüylerini kesmek doğrudur. Sonraki dönemlerde ise 2 ayda bir olacak şekilde makas tıraşı yapmak uygun olur.Oldukça az tüy dökme eğilimine sahip olan terrier cinsi köpeklerin bu durumlarından kaynaklı olarak sürekli tüylerini kesmek gerekmez. Ancak tüyleri çok çabuk uzamasından dolayı köpek rahatsızlık duyar ve hareketlerinde kısıtlanmalar olabilir. Ayrıca tüyleri çok fazla uzadığında bakımı zorlaşacağından köpekte deri hastalıkları da meydana gelebilir. Birtakım bakterilerin tüyler arasında üreyebilmesi daha kolay olacaktır. Oldukça az tüy döken bu cins köpekler herhangi bir strese bağlı olarak fazla tüy dökme eğilimi gösterebilirler. Stres kaynaklı tüy dökülmeleri oluyor ise köpekleri rahatlatmak adına tıraş etmek daha uygun olacaktır. Köpeğinizi tıraş ettirmek istemiyorsanız strese bağlı olarak dökülmeleri azaltmak için onunla eğlenceli vakitler geçirmek adına oyunlar oynayarak onu rahatlatabilirsiniz. Burada köpeğinizin cinsine göre bir bakım yapıyor olmanız her zaman önerilmektedir.Terrier cinsi köpekler çok hareketli cinsler arasında bulunuyor. Bu sebeple bakımları biraz daha zor olan köpeklerden! Ancak çok zeki ve sevecen dostlardır. Hareketli karakterlerinden dolayı apartman gibi hayat tarzına fazla uyum sağlayamaz ve bu hayat tarzını sevmezler. Hareketli yapılarından kaynaklı olarak Bahçeli bir evde yaşamak onlar için daha faydalıdır.Terrier cinsi köpekler çok hareketli olmalarından kaynaklı olarak tüyleri diğer köpeklere göre biraz daha çabuk kirlenme eğilimine sahiptir. Bu sebeple bu cinsi köpeklerin en az yılda 2 defa tıraş olması gerekiyor. Yılda iki defa tıraş bu köpekler için daha iyidir. Tıraşın ardından onları rahatlatmak adına ve stres derinden arındırmak adına banyo fırçası ile onları fırçalayıp masaj yapabilirsiniz. Bu cins hayvanlar masaj yapmaktan çok hoşlanırlar.Tüylerinin tıraştan önce ve sonra daha sağlıklı olması için yıkanmaları önemlidir. Düzenli şekilde köpeği yıkamak onların sağlıkları açısından faydalıdır. Vücutlarındaki mikroplar ve yapışmış olan tüyler, kirler ancak iyi bir şekilde yapılmış banyo ile vücuttan atılabilir. Ayda en az bir kere terrier cinsi köpeklerin izle yıkayarak bakım yapmanız yeterli olacaktır.Bazı köpeklerin haftada bir yıkanması gerekir. Bakım aralıklarına karar vermek için veteriner hekiminiz ile görüşebilirsiniz. Köpeğin tüy yapısına bağlı olarak yıkanma süreleri değişiklik gösterebilir. Bahçede bakılan terrier cinsi köpekler apartman dairesinde bulunan köpeklere göre daha fazla yıkanmalı.