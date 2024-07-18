Terlemek Kilo Verdirir mi?

Terlemenin, kişinin sağlığı açısından önemli bir eylem olmasının yanında, zayıflamasına ya da yağ yakmasına doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Terlemek kilo verdirmez. Kişinin kilo vermesi için kalori açığı oluşturması ya da egzersiz yapması gerekmektedir.

Terlemek yağ yakmaz. Egzersiz sırasında terlememizin sebebi yağ yakmamız değil, artan vücut sıcaklığına karşı vücudumuzun önlem almasıdır. Vücut, sıcaklığın artması ile ter yoluyla vücut ısımızı dengelemeye çalışır. Terlemek ile yağ yakmak mümkün olsaydı, güneşlenirken ya da hava sıcaklıkların yükselmesi ile insanlar kilo verirdi. Fakat bu durum mümkün değil.

Ter ile kilo ilişkisine bakıldığında bu noktada bilinmesi gereken bir durum vardır. Terlemek, vücuttaki sıvının atılması ile az miktarda kilonun verilmesine sebep olabilir. Fakat bu durum kişinin vücudundaki suyu atması sebebi ile gerçekleşir, kısa sürelidir. Kaybedilen sıvı, sağlık sebebi ile mutlaka geri alınmalıdır.



