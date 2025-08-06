Teknofest istanbul ne zaman? (Teknofest 2025 takvimi)

TEKNOFEST KKTC'den sonra TEKNOFEST İstanbul 2025 ise milyonlarca teknoloji meraklısını bir kez daha İstanbul'da bir araya getiriyor. İstanbul TEKNOFEST'te; roket, model uydu, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve diğer birçok alanda, toplamda 51 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in bu yıl ilki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilmişti.

1-4 Mayıs tarihlerinde, teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan festivalin toplam 225 bin kişi tarafından ziyaret edildiği bildirilmişti.

2018'den bu yana 11 kez düzenlenen festival, toplamda ise 10 milyon 688 bin ziyaretçiyi, 3 milyon 672 bin yarışmacıyı, 1 milyon 384 bin takımı ağırladı.

TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, teknoloji, havacılık, uzay, yapay zekâ, robotik ve diğer birçok alanda yarışmaların, gösterilerin ve etkinliklerin yer aldığı büyük bir festival. Festivalin temel amacı, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik etmek, yenilikçi projeleri desteklemek ve "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı sağlamaktır.