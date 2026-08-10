Sürat Kargo ne zaman açılıyor, Sürat Kargo ne zaman kapanıyor? Bugün Sürat Kargo açık mı?
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:07 -
Güncelleme Tarihi:
10 Ağustos 2026 01:07
Sürat Kargo ne zaman açılıyor, Sürat Kargo ne zaman kapanıyor? Bugün Sürat Kargo açık mı?
Sürat Kargo kapanmada kargo verilir mi? Kargolar Sürat Kargo tam kapanmanın yapıldığı günlerde açık olacak mı? Sürat Kargo kapanma günlerinde ne zaman açılacak? Sürat Kargo açık mı? Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar kaçta kapanacak? bilgilerini içeren araştırmalar haberimizde...
Sürat Kargo saat kaçta açılacak? Sokağa çıkma yasağında Sürat Kargo ne zaman açılıyor ne zaman kapanıyor resmi açıklaması yapıldı. Zincir Kargolar tam kapanma günlerinde açık olacak mı? saatleri duyuruldu. Kapanma saati merak ediliyor ve saatinin gelmesi bekleniyor. Hangi saatte kapanma yapılacak, kapanma başlama saati nedir? Kargolar açık mı? Lokantalar açık mı? marketler açık olacak mı? market siparişi kapanma kararları detaylarını merak ediyor. Tam kapanma 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah saatlerinde sona erecek ve vatandaşlar kapanmada nereler açık, tam kapanmada açık olan yerler araştırmasını yapıyor.
Kapanma kararlarının açıklandığı bilgilere göre genelgede yer alan ibarelere göre Sürat Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaklardan muaf olacak.
Kargolar kapanma kararlarından muaf olacak. Kargo şirketlerinden Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, UPS kargo, PTT Kargo, Aras Kargo gibi kargo şirketleri kapanma döneminde açık olacak.
SÜRAT KARGO KAPANMADA AÇIK OLACAK MI? ÇALIŞMA SAATİ KARGOCULAR
29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kapanma günlerinde PTT Kargo açık olacak mı sorusu sıklıkla soruluyor. Kargo şirketleri kapanma süresi boyunca çalışmaya devam edecek.
Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor: Kargo şirketi Yurtiçi Kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında açık ve dağıtım yapıyor.
PTT Kargo çalışma saatleri nedir, kapanmada PTT kargo açık mı?: PTT kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında açık olarak haftaiçi ve Cumartesi saatlerinde çalışıyor.
Aras Kargo çalışma saatleri: Aras Kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışıyor.
Sürat Kargo ne zaman açılıyor: Sürat Kargo firması 09.00 - 18.00 saatleri arasında kapanma günlerinde kargo bırakıyor.
UPS Kargo: 09.00 - 18.00 saatleri arasında UPS Kargo açık ve dağıtım yapıyor.
MNG Kargo: Açık olduğu saatler 09.00 - 18.00 olarak açıklandı. MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Markerlet 29 Mayıs tarihinde saat 18:00'e kadar açık olacak.
BİM açık olduğu saatler: Haftaiçi ve Cumartesi günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında BİM Marketler açık olacak. Pazar günleri ise açılmayacak.
A101 çalışma saatleri: Cumartesi ve haftaiçi günler saat 10:00 ile 17:00 saatlerinde açık.
ŞOK marketler kaçta açılıyor, Şok kaçta kapanıyor: Saat 10:00 - 17:00 arasında haftaiçi günlerinde ve Cumartesi açık olacak, Pazar günü
Migros kaça kadar açık: Kapanma günlerinde Migros market haftaiçi ve Cumartesi günleri sabah 10:00 ve akşamüstü 17:00 saatleri arasında açık olurken Pazar günü ise açılmayacak.
Carrefour kaçta açılıyor: Saat 10:00 ile 17:00 arasında Carrefour marketlerin açık olacağı ve haftaiçi ile Cumartesi vatandaşlara hizmet verileceği açıklandı.
YEMEK SİPARİŞİ SAATİ TAM KAPANMA
Firmalar ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.
CAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri 29 Nisan'dan 13 Mayıs tarihine kadar 24 saat sadece paket servis yapabilcek. Bunun nedeni tam kapanma kararları ile koroavirüs bulaşıcılığını önlemek olacak.
RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?
Yemek yemek için restoranlar açık olacak ancak 17 Mayıs tarihinde kadar sadece paket servis yapılabilecek. Kapanmada restoranlarda sadece yemek siparişi verilebilecek.
FIRINLAR AÇIK MI? SAAT KAÇA KADAR FIRINLAR AÇIK?
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
OTELLER TAM KAPANMADA AÇIK OLACAK MI?
Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.
YABANCI TURİSTLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.
CENAZELER TAM KAPANMADA YAPILACAK MI?
Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.
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