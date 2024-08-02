Haber Tarihi: 02 Ağustos 2024 15:27 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 15:27

Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray Beşiktaş ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?
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Galatasaray-Beşiktaş kupa maçı için heyecan dorukta. Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Beşiktaş ile 2024 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Kritik derbi maçını takip edecek olan futbolseverler, GS-BJK Süper Kupa maçının saati ve yayıncı kuruluşu hakkında bilgi edinmek istiyor. Derbi, canlı olarak yayınlanacak. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS-BJK Süper Kupa maçı nereden izlenir? İşte derbiyi yayınlayan kanal

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray (GS) - Beşiktaş Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 3 Ağustos akşamı Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.

Türkiye'de gözler, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Süper Kupa final maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Kazanan takım, 18. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

GALATASARAY İLE BEŞİKTAŞ 356. RANDEVUDA

Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa mücadelesiyle tarihlerinde 356. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 355 maçın 127'sini Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki tarihi rekabette sarı-kırmızılıların attığı 496 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPADA'DA İKİ TAKIM 9. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

GALATASARAY ÜST ÜSTE KUPAYI KALDIRMAK İSTİYOR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Sarı-kırmızılıların tarihinde daha önce 17 Süper Kupa bulunurken bu başarılarına Beşiktaş karşısında bir yenisini daha eklemek istiyor.

Galatasaray son olarak 2023-2024 sezonunda Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

BEŞİKTAŞ KUPAYLA BAŞLAMAYI HEDEFLİYOR

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonun ilk resmi müsabakasında yarın Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray karşısında Süper Kupa'yı kazanabilmek için sahaya çıkacak.

Geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek girmeye çalışacak.

SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR

2023-2024 GALATASARAY

2022-2023 TRABZONSPOR

2021-2022 BEŞİKTAŞ

2020-2021 TRABZONSPOR

2019-2020 GALATASARAY

2018-2019 AKHİSARSPOR






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