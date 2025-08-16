Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? | Stuttgart - Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Bayern Münih, kritik bir deplasmana konuk oluyor.

Stuttgart - Bayern Münih mücadelesi 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

Stuttgart'da, MHPArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

