Starknet (STRK) Airdrop ne zaman, nasıl alınır?

Vakfın tedarik birimi bugün STRK tahsisinin resmi taslağını yayınlayacak ve kullanıcıların dağıtıma uygun olup olmadıklarını kontrol etmelerine olanak tanıyacak.

20 Şubat'ta başlayacak olan dağıtım, yaklaşık 1.297 milyon cüzdanın STRK tokeninin talep edilmesine olanak tanıyacak. Kullanıcıların Hak talebinde bulunmak için 20 Haziran'a kadar dört ayları olacak.

Toplam airdrop miktarı 700 milyondan fazla STRK tokenını içeriyor; bu da toplam 10 milyar token arzının %7'sini oluşturuyor.

"STRK Token, STARK tabanlı ölçeklendirmenin daha merkezi olmayan bir şekilde gerçekleşebilmesi için doğdu. Token tasarımı Starknet'in topluluk tarafından çalıştırılmasına ve yönetilmesine yardımcı oluyor."



Starknet Nedir?



Starknet, merkeziyetsiz uygulamaları ölçeklendirmek için ZK-Rollup çözümünden yararlanan bir Ethereum Layer-2 ağıdır. Yapılan açıklamaya göre token, ağın merkeziyetsiz bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacak.