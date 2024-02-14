Haber Tarihi: 14 Şubat 2024 11:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 11:25

Starknet (STRK) Airdrop ne zaman, nasıl alınır?

Starknet Vakfı, ekosistem uygulamalarının ilk kullanıcıları, ağa katkıda bulunanlar ve diğer birçok görevde dahil olmak üzere yaklaşık 1,3 milyon cüzdanın ödül almaya uygun olduğu yerel token dağıtım planını açıkladı.

Starknet (STRK) Airdrop ne zaman, nasıl alınır?
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Vakfın tedarik birimi bugün STRK tahsisinin resmi taslağını yayınlayacak ve kullanıcıların dağıtıma uygun olup olmadıklarını kontrol etmelerine olanak tanıyacak.

20 Şubat'ta başlayacak olan dağıtım, yaklaşık 1.297 milyon cüzdanın STRK tokeninin talep edilmesine olanak tanıyacak. Kullanıcıların Hak talebinde bulunmak için 20 Haziran'a kadar dört ayları olacak.

Toplam airdrop miktarı 700 milyondan fazla STRK tokenını içeriyor; bu da toplam 10 milyar token arzının %7'sini oluşturuyor.

Starknet Vakfı CEO'su Diego Oliva, STRK token hakkında şunları söyledi:

"STRK Token, STARK tabanlı ölçeklendirmenin daha merkezi olmayan bir şekilde gerçekleşebilmesi için doğdu. Token tasarımı Starknet'in topluluk tarafından çalıştırılmasına ve yönetilmesine yardımcı oluyor."

Starknet Nedir?

Starknet, merkeziyetsiz uygulamaları ölçeklendirmek için ZK-Rollup çözümünden yararlanan bir Ethereum Layer-2 ağıdır. Yapılan açıklamaya göre token, ağın merkeziyetsiz bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacak.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Starknet
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