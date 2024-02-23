Songül Güner'in seslendirdiği ''Dağlara mı yazdın?'' türküsü gündemde... İnci Taneleri dizisinde Azem ve Cihan'ın yüzleşmesi sırasında çalan şarkı sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. İşte Dağlara mı yazdın? türküsünün sözleri...



İnci Taneleri son bölümde çalan şarkı



Aranje/Düzenleme: Rıdvan NAR / Ömer OK



Klip Yönetmeni: Mehmet KIZIL



Dijital Dağıtım/Yayınlama: Metin Uslu



Söz-Müzik : Melinay MELAHAT



Kayıt - Studio Pera



Songül Güner - Dağlara mı Yazdın - Şarkı Sözleri



Hayli zaman oldu ne aradın sordun

Hayli vakit doldu gelmedin durdun

Hasreti hançeri sineme vurdun

Demem o ki salım sen beni yordun



Dağlaramı yazdın

Sularamı yazdın

Rüzgara mı yazdın

Tez unuttun beni





Hayli yıllar oldu bekledim durdum

Hayli mevsim doldu gelmedin soldum

Yarim vicdanına kara sumu doldu

Duy sesimi salım hayat senle durdu



Dağlaramı yazdın

Sularamı yazdın

Rüzgara mı yazdın

Tez unuttun beni







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