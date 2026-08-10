SON DAKİKA) Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman bitecek?

SU KESİNTİSİ OLACAK YERLER İSKİ İÇİN TIKLAYIN

Su kesintisi yaşanacağı İstanbul'da yaşayan vatandaşlara açıklandı ve İSKİ'nin açıklaması dikkatle incelendi. İstanbul'da sular nerede kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta Avcılar, Sular ne zaman gelecek Bağcılar, Sular ne zaman gelecek Esenyurt, Su kesintisi Esenyurt gibi konuları içeren duyurular resmen yapıldı. Suların geleceği saat, tahmini su kesintisi süresi gibi bilgileri öğrenmek için yapılması gerekenler detaylı şekilde bilgilendirildi.Binlerce vatandaşın mağdur olmaması için bazı yerlerde 30 saate yakın su verilememesine neden olacak su kesintisinin yaşanacağı ilçeler şöyle açıklandı:Bu ilçelerin bazı mahallelerinde su kesintisi olacağı belirtildi.Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.İSKİ Alo 185 servisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir.Tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.(İstanbul dışı aramalar için 0212 185 00 00)İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.