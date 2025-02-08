Haber Tarihi: 08 Şubat 2025 18:31 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 18:31

SON DAKİKA: Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE Sivas BJK

Sivasspor Beşiktaş maçı reklamsız bein Sports yayını linki | Sivasspor Beşiktaş maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Sivasspor Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı izleme detayları

SON DAKİKA: Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE Sivas BJK
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Sivasspor Beşiktaş maçı bein Sports yayını! Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA




SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Sivasspor  ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS HABER İZLE



SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı. Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor. Net Global Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.


MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Emirhan, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Simic, Efkan, Manaj.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Immobile.



EKSİKLER

Beşiktaş'ta Sivasspor deplasmanına birçok eksikle gitti. "Kara kartal"da sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AYRILIKLAR

Siyah-beyazlılarda Sivasspor karşılaşması öncesinde hafta içinde iki ayrılık yaşandı. Beşiktaş sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un sözleşmesini feshederken, oyuncu İtalyan takımı Fiorentina'ya transfer oldu. Libyalı oyuncu Moatasem Al-Musrati ise Fransa temsilcisi Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

LİGDE 38. RANDEVU

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 37 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 19 kez sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekibe 12 kez mağlup olan Beşiktaş, 6 maçta ise puanları rakibiyle paylaştı. "Kara kartal" rakip fileleri 53 kez havalandırırken, Sivasspor'un ise bu maçlardaki 39 golüne engel olamadı.

DEPLASMANDA 18 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

İLGİNÇ TESADÜF

Beşiktaş ile Sivasspor, 2023-2024 sezonunda da aynı haftada karşı karşıya gelirken, maçın hakeminin de aynı olması ilginç bir tesadüf olarak göze çarpıyor. Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında iki takım birbirine rakip olurken, Sivas'ta oynanan karşılaşmayı yine hakem Ali Şansalan yönetti. Söz konusu mücadeleyi ev sahibi takım, Rey Manaj'ın golüyle 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ'TAN MAÇ SAATİNE TEPKİ

Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, soğuk havadan dolayı maçın saat 19.00'da başlayacak olmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonuna soru olarak yönelttiği paylaşımda, "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. "Kara kartal" topladığı 32 puanla haftaya 7. sırada girdi.

 

 

 
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