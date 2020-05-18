SON DAKİKA: 81 ilde sokağa çıkma yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Arefe gününden bayramın son gününe kadar (23, 24, 25, 26 Mayıs) 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bayramın ilk günü belli saatlerde 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler.Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp, günlük hayatı durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemeliyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiçbir şey birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır. Hayatımızı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz.Maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Sokakta, işyerinde, toplu taşıma alanında, sosyal hayatın her alanında insanlarla aramızda en az 1,5-2 metre mesafe bırakacağız, ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelecektir.Hergün şeffaf bir şekilde kamuoyumuzla paylaşılan veriler, yeni hasta ve ölüm oranının yatay bir çizgide gerçekleştiğini gösteriyor. Bizim yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak, 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Salgının seyrinde olumsuz yönde bir gelişme olursa, bazı tedbirleri belki çok daha sert şekilde, yeniden uygulamak durumunda kalabiliriz.Zorunlu olmadıkça dışarı çıkıp kalabalığa karışmamak çok önemlidir. Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük düzeydedir. Hizmete açtığımız, açmak üzere olduğumuz hastane ve personelle sağlık altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Başakşehir Hastanesi'ni Japonya Başbakanı ile açıyoruz. Cam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak ismini belirledik. Cam bizi Sakura Japonya'yı temsil etmesini istedik.Normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, çanta, züccaciye gibi şeyler satan işletmeler faaliyete geçti. Bir önceki hafta, şehirler arası giriş çıkış yasağını kaldırdığımız 7 ilimize geçtiğimiz hafta 9 ilimizi daha ilave etmiştik. Halen 15 ilimizde Cumartesi gününden beri devam eden ve yarın gece sona erecek olan sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.Sosyal koruma kalkanı ile şu ana kadar 5,5 milyon dar gelirli vatandaşımıza 1000'er lira nakit desteği sağladık. Yine kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteğ iile 4,5 milyona yakın vatandaşımıza 6 milyar lira kaynak aktardık. 11,5 milyar lira karşılıksız nakit desteği ile milletimizin yanında olduğumuzu gösterdik.