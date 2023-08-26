Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.



Antalyaspor, 10. dakikada Sam Larsson ile öne geçti. Sivasspor bu gole 36. dakikada Gerson Rodrigues ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Sivasspor 5, Antalyaspor 2 puana yükseldi.



Sivasspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Kayserispor'u misafir edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.



10. dakikada Appindangoye'nin kısa düşen pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Larson'un düzgün vuruşu ağlara gitti. 0-1



36. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza saha önünde topla buluşan Rodrigues, topu kaleci Liete'nin üzerinden ağlara gönderdi. 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



