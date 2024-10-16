Haber Tarihi: 16 Ekim 2024 11:50 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 11:50

Sivas'ta deprem mi oldu? Son dakika Sivas'ta okullar tatil mi?

Sivas'ta deprem | Malatya merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından özellikle Malatya ve çevresindeki vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Peki, Sivas'ta deprem mi oldu? Son dakika Sivas'ta okullar tatil mi?

Sivas'ta deprem mi oldu? Son dakika Sivas'ta okullar tatil mi?
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Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.9'luk deprem sonrası okullar tatil edildi. Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." dedi. 

Sivas'ta deprem mi oldu?

Malatya merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından özellikle Malatya ve çevresindeki vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Sarsıntının şiddeti nedeniyle bölgede çeşitli hasarlar meydana gelirken, vatandaşlar tedirgin bir gün geçiriyor. Bu kapsamda çocukların güvenliği için önemli bir karar alındı.

Malatya'da yarın okullar tatil mi?

Malatya Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Malatya genelinde okullar yarın tatil edilmiştir. Depremin şiddeti ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri arttırılmış ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmıştır.

17 Ekim Sivas, Elazığ, Diyarbakır yarın okullar tatil mi?

Sivas, Elazığ ve Diyarbakır gibi çevre illerde ise deprem şiddetli bir şekilde hissedilmiş olsa da, şu an için bu illerde okulların tatil edilmesiyle ilgili bir karar alınmamıştır. Ancak yetkililerden gelecek yeni açıklamalar yakından takip edilmektedir. Veliler ve öğrenciler, resmi makamların yapacağı duyuruları dikkatle izlemelidir.
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