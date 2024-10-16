Sivas'ta deprem mi oldu? Son dakika Sivas'ta okullar tatil mi?

Malatya merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından özellikle Malatya ve çevresindeki vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Sarsıntının şiddeti nedeniyle bölgede çeşitli hasarlar meydana gelirken, vatandaşlar tedirgin bir gün geçiriyor. Bu kapsamda çocukların güvenliği için önemli bir karar alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Malatya genelinde okullar yarın tatil edilmiştir. Depremin şiddeti ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri arttırılmış ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılmıştır.

Sivas, Elazığ ve Diyarbakır gibi çevre illerde ise deprem şiddetli bir şekilde hissedilmiş olsa da, şu an için bu illerde okulların tatil edilmesiyle ilgili bir karar alınmamıştır. Ancak yetkililerden gelecek yeni açıklamalar yakından takip edilmektedir. Veliler ve öğrenciler, resmi makamların yapacağı duyuruları dikkatle izlemelidir.