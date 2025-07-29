Sıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 29 Temmuz 2025 tarihli raporuna göre, İstanbul'da haftalardır etkili olan bunaltıcı sıcaklar düşüşe geçerek yerini yağmurlu havaya bırakmaya hazırlanıyor. İstanbullular havaların serinleyeceği tarihi araştırıyor.



SICAKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kademeli olarak düşmeye başlayacak.

35°C civarında seyreden sıcaklıklar, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 29-30°C'ye gerileyecek.



Bugün (29 Temmuz Salı) nem oranı yüzde 90'lara ulaşarak bunaltıcı bir havaya neden olurken çarşamba günü kuzeyden gelen serin hava dalgası sıcaklıkları 5-7 derece düşürecek, hissedilen sıcaklık da 28°C civarına inecek.



Sıcaklık düşüşü, özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. MGM, yağışların çarşamba öğleden sonra başlayacağını ve cuma günü de devam edeceğini öngörüyor.



HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?



İstanbul'da serin hava, 30 Temmuz Çarşamba öğleden sonra başlayacak sağanak yağışlarla kendini gösterecek. MGM, çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını ve sıcaklıkların 30°C civarına ineceğini duyurdu.



Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, akşam saatlerinde yağışın şiddeti artabilir. Cuma günü ise az bulutlu bir gökyüzüyle yağışlar devam edecek, nem oranı yüzde 60-70 seviyelerine gerileyerek rahat bir hava sağlayacak.

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