Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:54 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:54

Sevdiğine kavuşmak ayrıldığın biriyle birlikte olmak isteyenler için dualar

Aevdiğine kavuşmak isteyenler, ayrıldığın birine kavuşmak isteyenler ile birlikte hangi duayı edebileceklerini merak ederek araştırıyor. Dua olarak ayrıldığın birine kavuşmak için ve sevdiğine kavuşmak için birlikte olmak isteyenler hangi dua edilir bilmek istiyor. Detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

Sevdiğine kavuşmak ayrıldığın biriyle birlikte olmak isteyenler için dualar
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Sevdiğine kavışmak için ve ayrıldığın birine kavuşmak için dua arayan kişiler okunabilecek duaları araştırıyor. Sevdiğine kavuşmak isteyenler veya ayrıldğın birine kavuşmak isteyenler, sevdiğinden uzakta olanlar, sevdiği birine kavuşmak için dua etmek isteyenler için Vasıl duası okunması tavsiye edilir.
Vasıl duası okuyarak ayrıldığın birine kavuşmak için manevi olarak ibadetinizi gerçekleştirebileceğini belirtilmektedir. Ayrıca sevdiğin birine kavuşmak için de Vasıl duası okunabileceği söylenmektedir.

AYRILDIĞIN BİRİNE KAVUŞMAK İÇİN VASIL DUASI NEDİR, VASIL DUASI NASIL OKUNUR?

Vasıl duası kavuşma duası olarak bilinir. Sevdiğine kavuşmak isteyenler veya sevdiğinden uzakta olanlar Vasıl duası okuyarak manevi olarak itikadını gerçekleştirebilir.

SEVDİĞİNE KAVUŞMAK, AYRILDIĞIN SEVGİLİNE KAVUŞMAK İÇİN VASIL DUASI OKUNABİLİR

Ayrıldığın birine kavuşmak için dua etmek isteyenler bulunuyor. Dua ederek ayrıldığı birine kavuşmak isteyenler ve sevdiğine kavuşmak isteyenler için Vasıl duası okunmasına yönelik tavsiyeler bulunmaktadır.

VASIL DUASI OKU (KAVUŞMA DUASI)

Sevdiğine kavuşmak için okunan Vasıl duası şöyle okunur:


- Ya Vedud esmasına nida edilir ve ardından Duha suresi okunur.
- Ya Cami esmasına nida edilir ve ardından Ala suresi okunur.
- Ya Mucib esmasına nida edilir ve ardından İnşirah suresi okunur.

Duada geçen esmaların anlamı ise şöyledir:

Ya Vedud esması "seven ve sevilmeye layık" anlamındadır.

Ya Cami esması "toplayan ve bir araya getiren" demektir.

Ya Mucib esması ise "duaları kabul eden" manasındadır.

AYRILDIĞIN BİRİNE KAVUŞMAK İÇİN, SEVDİĞİNE KAVUŞMAK İÇİN DUA NİHAT HATİPOĞLU NE DEDİ?

Sevdiğine ve gönül verdiği kişilere kavuşmak isteyenler için Nihat Hatipoğlu programında şu yorumu yapmıştır:

"Gönülden ve içinden gelerek dua etmelidir. Beni buna, bunu bana nasip et diye dua edilmelidir. Ya rabbi bu bana nasip değilse, bana nasip olmayacaksa uzaksa şayet, bana hayırlı kıl diyerek dua etmelidir"

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