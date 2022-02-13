Serdar Dursun, ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlık yaşayan Serdar Dursun, ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Serdar Dursun, ameliyat edildi
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13 Şubat 2022 15:47
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı maçta elmacık kemiğinde kırık oluşan Serdar Dursun ameliyat edildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Serdar Dursun'un GZT Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası sağ taraf zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, Serdar Dursun'u takım arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı belirtilerek, "Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuz, öğle saatlerinde taburcu oldu. Serdar Dursun'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz." denildi.

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