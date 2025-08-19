19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ,Eyüpspor maçında yaşanan hakem ve VAR yönetimi tartışmaları ile ilgili TFF yetkilileri ile görüşecek.

calendar 19 Ağustos 2025 12:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan TFF'ye çıkarma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş 2-1 kazandığı Eyüpspor maçında yaşananlar ile ilgili TFF ile görüşme kararı aldı.

Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı,  bu hafta içerisinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kurullarla birebir görüşme yapacak. 

Toplantıda Eyüpspor maçında Halil Umut Meler'in tartışılan yönetimi, VAR kararları ve sezonun tamamıyla ilgili hakem atamaları konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştirilecek. 

Başkan Adalı, TFF tarafıyla bu sezon yüz yüze iletişim kurma ve gerekli adımların atılması konusunda bizzat devreye girme kararı aldı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
