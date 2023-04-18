Şenol Güneş istedi, yönetim bitiriyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in çok beğendiği Nathan Redmond ile yeni sözleşme imzalanması hedefleniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş istedi, yönetim bitiriyor
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18 Nisan 2023 09:53
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in de olumlu raporu ile birlikte Nathan Redmond harekatı başladı. Gösterdiği başarılı performans ile adeta futbolseverleri büyüleyen yetenekli İngiliz yıldıza, önümüzdeki transfer döneminden önce yeni bir sözleşme sunulacak.

Redmond, özellikle son haftalarda gösterdiği performansla Şenol Güneş başta olmak üzere herkesten tam not aldı ve taraftarlar tarafından çok sevildi. 29 yaşındaki hücumcu ile yaz dönemi gelmeden önce sözleşme imzalanmasına dair görüşmeler yapılıyor.

Nathan Redmond, Beşiktaş forması ile bu sezon 25 maça çıktı ve 5 gol ile 6 asistlik önemli bir katkı sağladı.





 
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