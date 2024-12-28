Şenol Güneş: "Birlikte başaracağız"

Şenol Güneş, lige verilen arada Trabzon'da dün şehir merkezini dolaştı. Tecrübeli teknik adam, vatandaşlarla sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş: 'Birlikte başaracağız'
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28 Aralık 2024 12:56
Son güncelleme 28 Aralık 2024 13:13
Şenol Güneş, lige verilen arada Trabzon'da dün şehir merkezini dolaştı. Tecrübeli teknik adam, vatandaşlarla sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Deneyimli çalıştırıcının sıcak tavırları, büyük takdirle karşılandı.

Şenol Güneş, şehirde vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, "Taraftarımızın desteğiyle bu zor günleri geride bırakacağız. Trabzonspor güçlü bir ailedir ve birlikte hak ettiğimiz yere ulaşacağız" diye umut dağıttı.

MAÇLARA DAVET ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon şehir merkezinde sohbet ettiği taraftarlara mücadele ve iyi futbol sözü verdi. Son dönemde takımın oyun olarak çıkışa geçtiğini aktaran Güneş, taraftarları iç saha maçlarına davet etti.

 
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