Selim Koray yazdı; Ali Koç'un doğru ve yanlışları

Selim Koray yazdı



Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun ilk 2 yılı;



Değerli okurlar, Sn. Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nun ilk 2 yılını değerlendirdiğimizde ortaya oldukça üzücü bir tablo çıkıyor, üzücü kelimesini şunun için kullanıyorum, sizde takdir edersinizki Fenerbahçe için maddi manevi çok ağır yüklerin altına giren Başkan ve Yönetim Kurulu, özellikle medya'nın "anti Ali Koç'cu kesimi" tarafından çok ağır eleştirilere maruz kalmıştır.



Mevcut Yönetim tek kelimeyle Türk spor tarihinin en büyük finansal enkazını devralmış, borcun miktarı Avrupa devlerini sollamış ve dünya medyasına konu olmuş ve sayın Ali Koç, 50 milyon dolarlık şahsi hibesiyle başladığı bu büyük macerayı grup şirketlerinin sponsorluklarıyla destekleyerek Fenerbahçe'yi kendi deyimiyle "yüzdürmeye" devam etmiştir, Yönetim "Fenerol" projesinde de çok büyük bir başarıya imza atmış ve kulübe rekor miktarda bağış yapılmasına öncülük etmiştir.



Fenerbahçe'nin "Amiral Gemisi" futbol şubesi ise beklentilerin çok altında seyretmektedir.



Yönetim 2 sene içinde Aykut Kocaman, Damien Comolli, Cocu ve Ersan Yanal ile yollarını ayırmış, Altyapı'da ise David Badia kendi isteğiyle görevinden ayrılmış, Altyapı koordinatörü Serdar Dayat'da Kulüp altyapısından en son ayrılan diğer önemli isim olmuştur dolayısıyla Fenerbahçe Futbol Şubesinde işler iyi gitmemekte, benim şahsen çok önem verdiğim 5-6 yaş grubuna yönelik altyapı kulüpleri kurulması, Kadıköy'den başlayarak futbolun anaokullara ve ilkokullara sokulması ve 5 yaş x 100.000 çocuk x 300 gün futbol projesinde de hiçbir adım atılamamıştır.



Fenerbahçe'nin son 2 yıldaki transfer karneside maalesef hiç iyi değil, Jozes De Souza, Guiliano, Elif Elmas satışlarından elde edilen €38 milyon bonservis gelirinin Türkiye Liginde şampiyonluğa oynayan bir Kulübe hiç de uygun olmayan stratejilerle harcanmış olduğunu görmemek mümkün değil.



Rakipler benzer bütçeleri ilk 11 oynaması garanti olan oyunculara harcarken, Fenerbahçe son 2 yılda elde ettiği €38 milyon transfer bütçesinin yaklaşık yarısını neredeyse hiç ilk 11 şansı olmayan genç oyunculara harcamıştır, tabii ki bu durum ilerisi için ümit vermektedir ve bunlardan Altay, Ferdi, Berke gibi oyunculardan büyük beklentiler vardır ancak yarım milyar dolar borcu olan ve şampiyonluk baskısı ile yaşayan bir Yönetimin genç oyunculara ayırdığı bütçe konusunda kantarın topu kaçmış gibi gözükmekte ve piyasa değerlerine göre Fenerbahçe "oyuncu başına düşen piyasa değeri" açısından ligimizde 4'üncü sıraya düşmüştür.



Şunu açıkça belirtmek lazım ki bu kadar kısıtlı bir bütçeyi Damien Comolli gibi dünyanın en büyük bütçeleriyle çalışmaya alışmış ve bizim ligimizi tartma ve kadromuzun eksiklerini anlama konusunda büyük zorluklar yaşayan birine emanet etmek yanlış bir seçim olmuştur ama nasıl doğru Sportif Direktör seçen her Başkanı "kahraman" ilan edemezsek, bir Sportif Direktörü yanlış seçti diye de Ali Koç gibi bir insanı yerden yere vurmak insafsızlık olur.



