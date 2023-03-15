Seçim için adres değişikliği nasıl yapılır 2023?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merak konusu olan detaylardan biri de ikametgah değişikliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Bu gelişmeyle beraber seçim takvimi de netleşti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına depremzedeler için bir duyuru yayımladı.Depremzedelerle ilgili yapılan açıklamaya göre; yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler de dahil, diğer il veya ilçelerden birine taşınan depremzedeler ve aynı il ya da ilçe içerisinde başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerlerde barınan depremzedeler, bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları adres beyanını 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatikler üzerinden yapabilecek. 18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ise ilçe Seçim kurullarının kararı ile yapılacak.YSK'nin resmi sitesinde de ikametgâh değişikliğinin seçmen listelerinin askı süresi içinde yapılabileceği bilgisi yer alıyor. Seçmen listeleri yaklaşık iki hafta kadar askıda kalıyor.İlk olarak e-Devlet'e giriş yapın ve karşınıza gelen sayfadaki "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." Ve "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçin.Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.Sonra da ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.