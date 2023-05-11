Haber Tarihi: 11 Mayıs 2023 15:55 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 15:55

Seçim haftası okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. Seçime az bir zaman kala arama motorlarında Seçim haftası okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okul tatil mi olacak? 15 Mayıs okullar tatil mi? soruları aratılıyor.

Seçim haftası okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar tatil mi?
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Seçimin ertesi gününe denk gelmesi nedeniyle 15 Mayıs gününün tatil olup olmayacağı konusu gündemde yer almıştı. Bu konuda açıklama yapan Bakan Özer, seçimlerin ardından okullarda sandıkların toparlanması ve sınıfların hazırlanması için bir süre gerektiğini belirtti. Dolayısıyla, 15 Mayıs günü tatil olacak mı sorusu netlik kazanmış oldu. Seçimlerin gerçekleşeceği 14 Mayıs Pazar gününden sonra, okulların 15 Mayıs'ta tatil olacağı doğrulandı. Bu durumda, öğrenciler ve öğretmenler, 3 günlük hafta sonu tatilinin ardından 14-15 Mayıs'ta kesintisiz tatil yapacaklar. 
SEÇİM HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü 15 Mayıs'ta, eğitim öğretime 1 gün ara verileceğini ve öğretmenlerin de idari izinli sayılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklaması şöyle oldu:
"Okullarımızı ve öğretmenlerimizi bir sonraki öğretim gününe rahat ve sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmek için seçimin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. 16 Mayıs'ta eğitim öğretim başlayacak. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

15 MAYIS TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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