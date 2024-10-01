Savaş çıkar mı, çıktı mı? İran, İsrail, Lübnan savaş hattı

Beyaz Saray'da bir yetkili, İran'ın İsrail'e füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler aldıklarını belirtti.



İsmini vermek istemeyen yetkili, ABD'nin, olası saldırı karşısında İsrail'in savunma hazırlıklarını aktif olarak desteklediklerini bildirdi.



Açıklama, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine kara operasyonu başlattığı haberinin ardından geldi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı, bölgesel ve hedefli kara harekâtına başladığını duyurmuştu.

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