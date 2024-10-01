Haber Tarihi: 01 Ekim 2024 17:44 - Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 17:44

Savaş çıkar mı, çıktı mı? İran, İsrail, Lübnan savaş hattı

İran, İsrail, Lübnan savaş hattı: Beyaz Saray'da üst düzey bir yetkili, İran'ın İsrail'e füze saldırısı yapmaya hazırlandığını belirtti. Peki, Savaş çıkar mı, çıktı mı?

Savaş çıkar mı, çıktı mı? İran, İsrail, Lübnan savaş hattı
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Beyaz Saray'da bir yetkili, İran'ın İsrail'e füze saldırısına hazırlandığına dair işaretler aldıklarını belirtti.

İsmini vermek istemeyen yetkili, ABD'nin, olası saldırı karşısında İsrail'in savunma hazırlıklarını aktif olarak desteklediklerini bildirdi.

Açıklama, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine kara operasyonu başlattığı haberinin ardından geldi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı, bölgesel ve hedefli kara harekâtına başladığını duyurmuştu.
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