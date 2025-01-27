Haber Tarihi: 27 Ocak 2025 12:10 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 12:10

Satılmış Büyükcanayakın kimdir?

Heybedeki Büyük Turp ismini verdiği toplantıda açıklama yapan İmamoğlu o ismin Satılmış Büyükcanayakın olduğunu duyurdu. Herkes Satılmış Büyükcanayakın'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Satılmış Büyükcanayakın kimdir?
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Satılmış Büyükcanayakın ismi internette araştırmaya başlandı. Bilirkişi olduğu bilinen Satılmış Büyükcanayakın'ın merak edilme sebebi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları oldu. Son günlerde siyaset arenasında sıkça telaffuz edilen 'heybedeki turp' tanımını İmamoğlu, Satılmış Büyükcanayakın olarak açıkladı.

SATILMIŞ BÜYÜKCANAYAKIN KİMDİR?

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından herkes bilirkişi görevini yapan Satılmış Büyükcanayakın'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. İmamoğlu Satılmış Büyükcanayakın için 'heybedeki büyük turp' ifadesini kullandı. İmamoğlu ayrıca Satılmış Büyükcanayakın için, "Satılmış bey kim, anlatalım. Kendisi emekli bir vatandaş. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından. Görevi ayniyat saymanı. Sonra bilirkişiliğe başlamış. Daha sonra Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy davalarında da bilirkişilik yapıyor. Çerkezköy bir kısım arkadaşların dikkatini çekmiş. 2014-2016 yılları arasında şu anda çok ünlü bir yargı mensubu Çerkezköy'de de hakimmiş. İnsan acaba karşılaşmışlar mıdır yoksa sadece tesadüf mü diye düşünmeden edemiyor." ifadelerini kullandı.

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