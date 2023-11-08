Salzburg Inter maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Salzburg Inter ile karşı karşıya geliyor. Gerhard Struber yönetimindeki Salzburg, kendi sahasında Simone Inzaghi'nin ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. Peki, Salzburg Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Salzburg Inter maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İki ekibin karşılaşması Exxen'den naklen yayınlanacak.İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Inter 2-1 galip ayrılmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:20.45: Borussia Dortmund-Newcastle United20.45: Shakhtar Donetsk-Barcelona23.00: Atletico Madrid-Celtic23.00: Lazio-Feyenoord23.00: Milan-Paris Saint-Germain23.00: Manchester City-Young Boys23.00: Kızılyıldız-Leipzig23.00: Porto-Royal Antwerp20.45: Napoli-Union Berlin20.45: Real Sociedad-Benfica23.00: Bayern Münih-Galatasaray23.00: Kopenhag-Manchester United23.00: Arsenal-Sevilla23.00: PSV Eindhoven-Lens23.00: Real Madrid-Braga23.00: Salzburg-Inter