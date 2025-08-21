Haber Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:10 -
S Sport Plus Frekans: S Sport Plus TV'de Var mı?
Feyenoord – Fenerbahçe maçını izlemek isteyen futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de S Sport Plus kanalının frekansı ve uydu üzerinden izlenip izlenemeyeceği oldu. Maçı canlı izlemek isteyen kullanıcılar, S Sport Plus'un TV'de ya da uyduda yer alıp almadığını araştırıyor. Peki, S Sport Plus frekansı nedir? S Sport Plus uydu yayını var mı?
Lausanne Sports - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Konferans Ligi'de bu Lausanne Sports, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lausanne Sports - Beşiktaş maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. TUTTUR'DA 100 TL HEDİYE İLE OYNA!
İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.SPORX KODUYLA YILLIK 1.399 TL'YE S SPORT PLUS ALMAK İÇİN TIKLA! LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus TV'de ve Uyduda Var mı?
S Sport Plus, bir dijital yayın platformudur ve klasik anlamda bir uydu kanal frekansına sahip değildir. Yani S Sport Plus'u Türksat, Digiturk, D-Smart, Tivibu, KabloTV gibi platformlardan uydu frekansı ile izleyemezsiniz.S Sport ile S Sport Plus Farkı Ne?
S Sport: Türksat uydusu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi platformlarda yer alır.S Sport Plus: Tamamen internet üzerinden yayın yapan, mobil uygulama, tablet, bilgisayar ve akıllı TV'lerde çalışan bir dijital platformdur. Uyduda frekansı yoktur.
S Sport Plus Nasıl İzlenir?
S Sport Plus'u izlemek için aşağıdaki cihazlardan birini kullanabilirsiniz:Akıllı telefon ve tablet (iOS, Android)Bilgisayar (web tarayıcı üzerinden)Smart TV (Samsung, LG, Android TV)Apple TVAmazon Fire TVAndroid TV Box
