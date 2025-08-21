S Sport Plus Frekans: S Sport Plus TV'de Var mı?

S Sport Plus, bir dijital yayın platformudur ve klasik anlamda bir uydu kanal frekansına sahip değildir. Yani S Sport Plus'u Türksat, Digiturk, D-Smart, Tivibu, KabloTV gibi platformlardan uydu frekansı ile izleyemezsiniz.

S Sport: Türksat uydusu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi platformlarda yer alır.

S Sport Plus: Tamamen internet üzerinden yayın yapan, mobil uygulama, tablet, bilgisayar ve akıllı TV'lerde çalışan bir dijital platformdur. Uyduda frekansı yoktur.



S Sport Plus'u izlemek için aşağıdaki cihazlardan birini kullanabilirsiniz:

Akıllı telefon ve tablet (iOS, Android)

Bilgisayar (web tarayıcı üzerinden)

Smart TV (Samsung, LG, Android TV)

Apple TV

Amazon Fire TV

Android TV Box