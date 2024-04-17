Haber Tarihi: 17 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 11:10

Rönesans Gayrimenkul halka arz alınır mı? Yorumlar nedir?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ (RGY) pay başına 135 liradan halka açılıyor. Rönesans Gayrimenkul 17, 18 ve 19 Nisan'da talep toplayacak. Rönesans Gayrimenkul halka arza, 2 milyon kişinin katılması halinde 14 lot vermesi, 3 milyon 500 bin kişinin katılması halinde ise 9 lot vermesi bekleniyor. Peki, Rönesans Gayrimenkul halka arz alınır mı? Yorumlar nedir?

Rönesans Gayrimenkul halka arz alınır mı? Yorumlar nedir?
Abone Ol
Alışveriş merkezi ve ofis binası işletmecisi Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halkı arzı için SPK onay verdi. Rönesans Gayrimenkul 17, 18 ve 19 Nisan'da talep toplayacak. RGY, halka arz kapsamında nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan paylarını halka arz edecek. Toplam 4,5 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka açıklık oranı yüzde 10,08 olacak.

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Rönesans Gayrimenkul 17, 18 ve 19 Nisan'da talep toplayacak.

RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Pay başına 135 liradan halka arz edilecek toplam 33 milyon 357 bin 450 lira nominal değerli payların yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

2 milyon kişi: 14 Lot Bin 890 Lira

2 milyon 500 bin kişi: 11 Lot Bin 485 Lira

3 milyon kişi: 9 Lot Bin 215 Lira

3 milyon 500 bin kişi: 8 Lot Bin 80 Lira

4 milyon kişi: 7 Lot 945 Lira
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Rodri: 'Sahada sadece 1 takım vardı' Şampiyonlar Ligi Rodri: "Sahada sadece 1 takım vardı"
Pep Guardiola: 'Verdiğim kararlardan pişman değilim' Şampiyonlar Ligi Pep Guardiola: "Verdiğim kararlardan pişman değilim"
Carlo Ancelotti: 'Gurur duyuyorum' Şampiyonlar Ligi Carlo Ancelotti: "Gurur duyuyorum"
Çılgın maç sona erdi: Real Madrid, City'yi penaltılarda devirdi! Real Madrid Çılgın maç sona erdi: Real Madrid, City'yi penaltılarda devirdi!
Fenerbahçe - Olympiakos: Muhtemel 11'ler UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Olympiakos: Muhtemel 11'ler
Kimmich attı Bayern evinde turladı Şampiyonlar Ligi Kimmich attı Bayern evinde turladı
Cristiano Ronaldo, Juventus'a açtığı davayı kazandı Futbol Cristiano Ronaldo, Juventus'a açtığı davayı kazandı
Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor Galatasaray Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor
Al-Hilal'in dev serisi sona erdi Dünya Futbolu Al-Hilal'in dev serisi sona erdi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Çılgın maç sona erdi: Real Madrid, City'yi penaltılarda devirdi!
2
Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor
3
Real Madrid'den Onuralp'e 10 milyon euro!
4
Galatasaray'da Süper Kupa ve Ali Koç'a gönderme!
5
Arsenal, Fenerbahçeli yıldız için geliyor!
6
İşte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı!
7
Erdal Alkış, TFF başkan adaylığını açıkladı!

SON HABERLER

yukarı ok