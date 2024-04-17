Rönesans Gayrimenkul halka arz alınır mı? Yorumlar nedir?

Alışveriş merkezi ve ofis binası işletmecisi Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ halkı arzı için SPK onay verdi. Rönesans Gayrimenkul 17, 18 ve 19 Nisan'da talep toplayacak. RGY, halka arz kapsamında nominal değeri 33 milyon 357 bin 450 lira olan paylarını halka arz edecek. Toplam 4,5 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın gerçekleşmesi ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka açıklık oranı yüzde 10,08 olacak.

Rönesans Gayrimenkul 17, 18 ve 19 Nisan'da talep toplayacak.

Pay başına 135 liradan halka arz edilecek toplam 33 milyon 357 bin 450 lira nominal değerli payların yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

2 milyon kişi: 14 Lot Bin 890 Lira

2 milyon 500 bin kişi: 11 Lot Bin 485 Lira

3 milyon kişi: 9 Lot Bin 215 Lira

3 milyon 500 bin kişi: 8 Lot Bin 80 Lira

4 milyon kişi: 7 Lot 945 Lira