Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 11:16 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:16

Rihanna Türkiye'ye mi geliyor? Rihanna Türkiye konseri

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın, Türkiye'de konser vereceği iddia edildi. Yıldız ismin şubat ayında özel bir organizasyon için İstanbul'da sevenleriyle buluşacağı konuşuluyor. Peki Rihanna Türkiye'ye mi geliyor, ne zaman gelecek? Rihanna Türkiye konser biletleri ve fiyatları hakkında detaylar...

Rihanna Türkiye'ye mi geliyor? Rihanna Türkiye konseri
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Daha önce Türkiye'ye birçok kez konser veren ve her seferinde büyük ilgi gören Rihanna, hayranlarını sevindirecek bir sürprizle gündeme geldi. Son günlerde ünlü menajer Mani Nordine'nin özel davetli olarak İstanbul'a gelmesi, şarkıcının Türkiye'ye dönüşüyle ilgili heyecan yarattı.
Rihanna, lüks bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra konakladığı otele geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü menajer Nordine'nin Türkiye ziyaretinin sebebi ise ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre, İstanbul'da bir süredir görüşmelerde bulunan Mani Nordine, Rihanna'nın İstanbul'a geleceği özel bir organizasyonu planlıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı, şubat ayında Türkiye'de düzenlenecek olan özel bir etkinlikte sahne alacak.

Yaklaşık 10 sene önce Beşiktaş'ın stadında unutulmaz bir konser veren Rihanna, binlerce hayranını etkilemişti. Şimdi ise ünlü menajer Nordine'nin İstanbul'da yoğun görüşmeler yaparak Rihanna'yı tekrar Türkiye'ye getirecek olması, hayranlarını heyecanlandırmış durumda. Mani Nordine'in bir süre daha İstanbul'da kalacağı ve organizasyon için çalışmalara hız vereceği belirtiliyor.

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