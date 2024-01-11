Haber Tarihi: 11 Ocak 2024 12:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 12:31

Regaip kandili neden kutlanır? Regaip Kandili nedir, ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol Üç Aylar'ın habercisi kabul edilen Regaip Kandili 11 Ocak tarihinde idrak edilecek. Regaip Kandili, her sene olduğu gibi bu yıl da yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler ile zikirler ile en verimli şekilde geçilecek. Bu noktada, Regaip Kandili nedir, bu gece ne olmuştur ve için kutlanır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Regaib kelimesi, "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarını taşır. Peki, Regaip kandili neden kutlanır? Regaip Kandili nedir, ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi

Regaip kandili neden kutlanır? Regaip Kandili nedir, ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi
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Üç Aylar'ın habercisi olan 2024 Regaip Kandili için bekleyiş sürüyor. İslam alemi, Regaip Kandili'ni yine en verimli şekilde geçirecek. Regaip Kandili gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler, zikirler ile eller semaya açılacak. Regaip Kandili anlamı, önemi ve fazileti de bu doğrultuda merak konusu oldu.

REGAİP KANDİLİ NEDEN KUTLANIR?

Regaip Kandili, Hz. Muhammed Mustafa'nın doğumunun müjdecisidir. Bundan dolayı Müslümanlar bu geceyi mübarek bir gece olarak kutlar. Sıradan bir geceymiş gibi ibadet edilmez. Normalden daha fazla ibadet edilir. Regaip Kandili sevapları normalden daha hayırlıdır. Bundan dolayı ibadet etmek bin geceden daha hayırlı kabul edilir.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Peki, Regaip Kandili gecesi ne olmuştur, niçin kutlanır? İşte, Regaib Kandili anlamı, önemi ve fazileti ile ilgili detaylı bilgiler

REGAİP KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.
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