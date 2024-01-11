Regaip kandili neden kutlanır? Regaip Kandili nedir, ne zaman? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi

Regaip Kandili, Hz. Muhammed Mustafa'nın doğumunun müjdecisidir. Bundan dolayı Müslümanlar bu geceyi mübarek bir gece olarak kutlar. Sıradan bir geceymiş gibi ibadet edilmez. Normalden daha fazla ibadet edilir. Regaip Kandili sevapları normalden daha hayırlıdır. Bundan dolayı ibadet etmek bin geceden daha hayırlı kabul edilir.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Peki, Regaip Kandili gecesi ne olmuştur, niçin kutlanır? İşte, Regaib Kandili anlamı, önemi ve fazileti ile ilgili detaylı bilgiler