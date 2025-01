Refah payı verilecek mi? 2025 SSK emeklisine refah payı var mı, ne kadar?

Refah payı son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer alıyor. Enflasyon oranı açıklandıktan sonra zamlı emekli ve memur maaşı belli oldu. Emekliler yüzde 15,75, memurlar ise yüzde 11,54 zam hakkı elde etti. Memur-Sen'den yapılan açıklamada memur ve memur emeklisine refah payı verilmesi gerektiği vurgulandı. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısında ise memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Peki, SSK Bağkur ve memur emeklisine Refah payı verilecek mi, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?



MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?



Refah payı, işverenin çalışanlarına sunduğu, genellikle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan, maaşlarının üstüne eklenen ek bir ödemedir. Memur ve emekli zammı sonrası, refah payı beklentileri gündeme taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olası düzenlemeler de kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.



MEMUR-SEN'DEN 'REFAH PAYI' AÇIKLAMASI



Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 21 olarak açıklandığını aktararak, "En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, Hakem Kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde 6+5. Bu zammı kabul etmiyoruz" dedi.



Genel merkezde konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Yalçın, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,03, yıllık enflasyonun ise yüzde 44,38 olarak açıklandığını anımsattı.



Yalçın, 6 aylık enflasyonun yüzde 15,75, enflasyon farkının da yüzde 5,23 gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:



"7. Dönem Toplu Sözleşmenin mutabakatsızlıkla sonuçlanması üzerine Hakem Kurulunun verdiği kararla 2025 ocak ayı için yüzde 6 zam kararlaştırılmıştı. Kamu görevlisi emeklilerinin artış oranı bu durumda yüzde 11,54 olarak gerçekleşmiş gözüküyor. Devletin alacakları için belirlediği yeniden değerleme oranı 1 Ocak itibarıyla yüzde 43,93. Bununla birlikte 1 yıllık süreçte kira artış oranı yüzde 58,51, doğalgaz artış oranı yüzde 60, akaryakıt ve elektrik yüzde 40'ı bulmuş durumda."



"BU ZAMMI KABUL ETMİYORUZ"



Maaşlar artmadan marketlerde planlı şekilde fiyat artışları yapıldığına dikkati çeken Yalçın, emekçinin, maaşını almadan raflardaki zamma maruz kaldığını ifade etti.



Yalçın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 yılı için enflasyon tahmininin yüzde 21 olarak açıklandığını aktararak, "En iyi ihtimalle gerçekleşme oranı yüzde 30. Biz toplu sözleşmeyi yaparken 2024 için bekledikleri enflasyon yüzde 33'tü. Toplu sözleşme bittiğinde hemen güncellediler. Peşinden gerçekleşen rakam şu an ortada. Kamu görevlilerine, Hakem Kurulunun reva gördüğü zam ise 2025 için yüzde 6+5. Bu zammı kabul etmiyoruz" diye konuştu.



Enflasyon gerçeğinin görülmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:



"2025 yılı için birinci döneme yüzde 15 teklif etmiştik. Yüzde 10 refah payı demiştik 2 yıl için. Gelinen noktada 2025 yılının ocak ayı itibarıyla yüzde 15 maaş artışıyla, yüzde 10 da refah payıyla başlanması gerekirdi. Durum, bizim tekliflerimizin doğruluğunu ortaya koyuyor. Enflasyon artarken maaşlarımızı adil ve makul seviyede artırmak gerekiyorken, enflasyonu azaltmak için maaşları baskılayalım yanlışında ısrarcı olunmasına anlam veremiyoruz."



Yalçın, maaş artışları kadar sorunlu bir alanın da gelir vergisi adaletsizliği olduğunu vurgulayarak, "Gelir vergisi sistemi adaletli şekilde düzenlenmeli ve kamu görevlerinin bu anlamda gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" dedi.



Açıklanan rakamların izah edilebilir olmadığını söyleyen Yalçın, "Bizim toplu sözleşme masasına getirdiğimiz 6 aylık ilk teklif olan yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı kısmıyla beraber başlamalı bu ocak ayı. Onun için memura, memur emeklisine bir an önce refah payı verilmeli" şeklinde konuştu.



Yalçın, 7 Ocakta Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak, kayıplarının tazmini, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve refah payı taleplerini bir kez daha dile getireceklerini bildirdi.



REFAH PAYI KİMLERE VERİLİR?



Refah payı genellikle işçi ve memurlara verilir. Ancak, bu ödeme türü genellikle toplu iş sözleşmeleri, yönetim sözleşmeleri veya sektöre özel anlaşmalar ile belirlenir. Refah payı şu kişiler için verilebilir:



-İşçiler: Çalışanların maaşlarına ek olarak verilen bu ödeme, genellikle düşük gelirli işçilere yöneliktir.



-Devlet Memurları: Kamuda çalışan memurlara da enflasyona karşı belirli periyotlarla refah payı verilebilir.



-Toplu Sözleşmeli Çalışanlar: Sendikalar aracılığıyla yapılan toplu iş sözleşmelerinde, işçilere refah payı verilmesi kararlaştırılabilir.



REFAH PAYI NEDİR?



Refah payı, işverenin çalışanlarına sunduğu, genellikle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan, maaşlarının üstüne eklenen ek bir ödemedir. Bu ödeme, işçilerin temel maaşlarına ilaveten yapılır ve işçinin yaşam standartlarını iyileştirmek amacı taşır. Refah payı, işveren tarafından verilen ek bir ödeme olduğu için, yasal bir zorunluluk değildir, ancak bazı sektörlerde, özellikle toplu iş sözleşmeleri veya iş sözleşmeleriyle çalışanlara sağlanabilir.

