Real Madrid'e şok: Pablo Laso'ya ceza

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes maçında hakeme yaptığı itirazları ve sonrasında oyundan ihraç edilmesi nedeniyle 1 maç ceza aldı.



Laso, takımının kritik Olympiakos maçında takımının başında olamayacak.



THY EuroLeague'de bitime 2 maç kala Real Madrid, 18 galibiyet ve 14 beraberlikle 8. sırada yer alıyor. 9 ve 10. sıralarda yer alan Valencia ve Zenit'in ise 1 maçı eksik 17 galibiyette bulunuyor.



Real Madrid'in kalan Olympiakos ve Fenerbahçe maçlarından 2'de 1 yapması bile ilk 8'e girmesine yetmeyebilir.



