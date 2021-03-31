Real Madrid'e şok: Pablo Laso'ya ceza

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, kritik Olympiakos maçında takımının başında olamayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'e şok: Pablo Laso'ya ceza
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31 Mart 2021 14:06
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes maçında hakeme yaptığı itirazları ve sonrasında oyundan ihraç edilmesi nedeniyle 1 maç ceza aldı.

Laso, takımının kritik Olympiakos maçında takımının başında olamayacak.

THY EuroLeague'de bitime 2 maç kala Real Madrid, 18 galibiyet ve 14 beraberlikle 8. sırada yer alıyor. 9 ve 10. sıralarda yer alan Valencia ve Zenit'in ise 1 maçı eksik 17 galibiyette bulunuyor.

Real Madrid'in kalan Olympiakos ve Fenerbahçe maçlarından 2'de 1 yapması bile ilk 8'e girmesine yetmeyebilir.



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