Real Madrid'e, Fransa'dan 18'lik stoper yolda

Geleceğe yönelik transferleriyle son dönemlerde ciddi başarılar elde eden Real Madrid yeni bir geç yıldızı gözüne kestirdi.



60 MİLYON İSTENİYOR



Marca'nın haberine göre Real Madrid bu sezon Lille formasıyla harikalar yaratan Leny Yoro için harekete geçti.



Haberin detaylarında geleceğe yönelik transferlerde ciddi atılımlar yapan Real Madrid, hem stoper hem de sağ bek oynayabildiği için 18 yaşındaki Fransız genç yetenek için çalışmalarını sıklaştırdı.



Lille'nin, Real Madrid'den Leny Yoro için 60 milyon euro istediği ve İspanyol devinin bu bonservis bedeline sıcak baktığı söylendi.



Sky Sports'da yer alan habere göre de Bayern Münih'inde, Leny Yoro ile ilgilendiğini ancak Lille'nin istediği bonservis bedeli sebebiyle yarıştan vazgeçtiği söylendi.



26 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Lille formasıyla 26 resmi maça çıkan Leny Yoro bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.



