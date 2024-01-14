Haber Tarihi: 14 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 22:03

Real Madrid Barça maçı canlı link, Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın

Real Madrid Barcelona hangi kanal veriyor, şifresiz canlı izle | Real Madrid Barcelona maçı kaçak olarak İnat TV, Taraftarium24, Netspor veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Real Madrid ile Barcelona İspanya Kral Kupası finalinde Suudi Arabistan'da. Şifresiz olarak Tivibu Spor'dan canlı izlenebilecek olan Real Madrid Barcelona maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid Barcelona maçı canlı izleme detayları

Real Madrid Barça maçı canlı link, Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın
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Real Madrid Barcelona Şifresiz izle! İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona Alawwal Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Tivibu Spor'a abone olmalısınız.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
REAL MADRID BARCELONA MAÇI CANLI, TIKLA




İŞTE KAZANDIKLARI ÜCRET

 

İspanya'da Süper Kupa 2020'de formatını değiştirip "4'lü final" (Lig şampiyonu, lig ikincisi ve Kral Kupası finalistleri) olarak oynanmaya başlamış ve yapılan anlaşmayla Suudi Arabistan'a alınmıştı.

 

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'şer milyon euro, Atletico Madrid 1,7 milyon euro, Osasuna ise 750 bin euro almıştı.

 


Ayrıca finale kalan takımlara 1'er milyon euro, kupayı kazanan takıma 2 milyon euro ekstra ödeme yapılıyor.

ARDA GÜLER'İN İLK EL CLASICO'SU

Milli futbolcu Arda Güler, kendisi adına da ilk El Clasico'suna çıkmış olacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, İspanya Süper Kupası yarı finalinde gerçekleştirilen Madrid derbisine ev sahipliği yaptı. Karşılıklı gollerle başlayan Real Madrid – Atletico Madrid mücadelesinde 2-2 tamamlanan ilk yarının ardından normal süre 3-3 tamamlandı. Dakika 113'te Arda Güler'in oyuna girmesinin ardından 116'da Joselu'nun, 120+2'de Brahim Diaz'ın golleriyle Real Madrid finale çıktı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Finaldeki rakibi Barcelona ile 2024 yılının ilk El Clasico'sunu oynayacak olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin şans vermesi halinde milli genç yetenek Arda Güler'in sahaya çıkacak. Arda Güler'in mücadeleye yedek kulübesine başlaması bekleniyor.

 REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupa Finali'nde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 22.00'de yayınlanacak.

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid ile eşleşen Barcelona'nın eşleşmesi, El Clasico'ya sahne olacak. İspanya Süper Kupası'nın finali Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Final maçı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al Awal Park Stadyumu'nda oynanacak. Dörtlü final sistemiyle oynanan kupada Atletico Madrid'i uzatmalarda 5-3 yenen Real Madrid ve Osasuna'yı 2-0'lık skorla geçen Barcelona karşı karşıya geliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid XI: Kepa, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Rodrygo, Bellingham, Vinicius.



Barcelona XI: Pena, Kounde, Araujo, Christensen, Balde, Romeu, de Jong, Pedri, İlkay Gündoğan, Ferran Torres, Lewandowski.




XAVI, İKİNCİ SÜPER KUPASI'NI İSTİYOR

Barcelona, Osasuna'ya karşı 59'da Lewandowski'nin, 90+3'te Lamine Yamal'ın golleriyle El Clasico için tarih almış oldu.

Tecrübeli teknik adamlarından biri olan Ancelotti ile yeni bir randevuya çıkacak olan 43 yaşındaki Xavi, geçen senenin ardından ikinci Süper Kupa'sını evine götürmeyi bekliyor.

GEÇEN YIL BARCELONA KAZANDI

İspanya Süper Kupası 14 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yılki finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek bu kupanın son şampiyonu olmuştu.

Real Madrid ise 12 kez ile Süper Kupa'yı en çok kulüplerde ikinci sırada yer alıyor.

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