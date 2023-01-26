Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İspanya'da Copa Del Rey heyecanı yaşanıyor. Dünyaca ünlü ezeli rakipler Real Madrid ve Atletico Madrid, yarı final için bu akşam karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İşte, futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği Real Madrid Atletico Madrid maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...Yarı finale yükselecek takımın belli olacağı karşılaşma 26 Ocak 2023 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka TSİ saat 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.Ev sahibi, ikinci maç olmadığı için Kral Kupası'nda ilerlemeye devam etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini bilerek şehirdeki karşı oyuna girecek.İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya kaybettikten sonra, Carlo Ancelotti'nin adamları, Copa aksiyonunda Villarreal'i ve LaLiga'da ikinci sırada yer aldıkları Athletic Club'ı yenerek geri döndüler.2013-2014 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğunu kazanmak isteyen Los Blancos, bu sezon Santiago Bernabéu'da kaybetmedi. Ayrıca İspanyol devler, Los Colchoneros'a karşı iç sahadaki son dört karşılaşmasını da kaybetmeden kazandı.Bu arada, Atlético, Copa del Rey'de Levante'yi ve LaLiga'da Valladolid'i yenmeyi başarmalarına rağmen, ilk üç maçından yalnızca birini kazanabildikleri için 2023'ün başında daha düzensizdi.Diego Simeone'nin öğrencileri şu anda 31 puanla dördüncü sırada, Villarreal ile beşinci sırada ve sezonun öne çıkan takımı Real Sociedad'ın yedi puan gerisinde.Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile birlikte çok hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Atlético, tüm liglerde oynadığı son 13 rekabetçi karşılaşmada Real Madrid'i sadece iki kez mağlup etti.Konuk ekip deplasmanda oynadığı son beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Altı yıl sonra ilk kez Copa del Rey yarı finaline ulaşmak için üzüntüyü gidermeye çalışacaklar.Eylül 2022, LaLiga: Atletico Madrid 1-2 Real MadridMayıs 2022, LaLiga: Atletico Madrid 1-0 Real MadridAralık 2021, LaLiga: Real Madrid 2-0 Atletico MadridMart 2021, LaLiga: Atletico Madrid 1-1 Real MadridAralık 2020, LaLiga: Real Madrid 2-0 Atletico Madrid