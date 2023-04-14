Haber Tarihi: 14 Nisan 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 11:34

Rapor parası ne zaman yatar? 2023 Rapor parası sorgulama

Rapor parası sorgulama ekranı açıldı. Hastalık, iş kazası, doğum gibi çeşitli nedenlerle sigortalı çalışanlara devlet tarafından ödenen rapor parası, çalışan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK'lı çalışanlara ödenen rapor parası en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Peki, 2023 rapor parası ne zaman yatar?

Rapor parası ne zaman yatar? 2023 Rapor parası sorgulama
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Rapor parası ne zaman yatar sorusunun yanıtı merak ediliyor. SGK 'a bağlı olarak çalışan kişinin uğradığı bir kaza veya iş hastalığı sonucu hekimden sağlık raporu alma hakları vardır. SGK tarafından yetkili hekime gidip gerekli evrakları tamamlamanız gerekiyor. Raporunuzu işverene hızlı bir şekilde teslim etmelisiniz veya tarafınıza hastaneden e-Rapor düzenlendiğini belirtmeniz gerekiyor. Aksi takdirde rapor 3 günü geçtiği zaman geçersiz kabul görülüyor. Rapor aldıktan sonra bağlı olduğunuz SGK 'ya veya Alo 170' e bildirimde bulunmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu raporunuzu inceledikten sonra onay verilir. Onaylanan rapordan sonra PTT şubelerine veya e-Devlet üzerinde tanımlı banka hesabınıza iş göremezlik ödemesi yapar. Rapor parası ne zaman alınır? Ve rapor parası ne zaman yatar? İşte tüm ayrıntılar... 
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte çalışanların PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlanan banka hesabına yatırılmaktadır.
Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

RAPOR PARASI SORGULAMA

Rapor parası E-devlet üzerinden de kolayca sorgulanabiliyor. Bunun için; E-Devlet'e giriş yapıp, arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazılır. Ardından "4A/4B İş Göremezlik Ödemesi" seçeneğine tıklanır. Böylece iş göremezlik ödemesi ile ilgili merak edilen detaylara ulaşılabilir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

İlk olarak çalışan raporu, işverene teslim etmelidir. İlgili kurum da raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer.

Rapor SGK yetkilileri tarafından incelenir ve onay verilir. Onay alındıktan sonra ise ödeme talimatı gönderilir. Daha sonra para hesaba geçmeden önce çalışana gerekli bilgiler SMS olarak iletilir. Tüm bu aşamaların sonunda çalışan, PTT şubeleri veya e-Devlet üzerinden varsa tanımlı banka hesabının bulunduğu şube aracılığıyla rapor parasını alır.

 
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