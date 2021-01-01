Randle: "Kobe, aklımdan hiç çıkmıyor..."

New York Knicks yıldızı Julius Randle, Los Angeles Lakers efsanesi olan eski takım arkadaşı Kobe Bryant ile olan ilişkisini konuştu.



Randle, ligdeki ilk sezonlarında Kobe ile birlikte oynama şansına sahip olmuştu. Knicks yıldızı, ESPN'den Adrian Wojnowaski'nin podcastinde konuk olduğu sırada, efsanevi Laker ile olan ilişkisinden bahsetti:



"Dürüst olmak gerekirse, her gün aklımda. Hatta dün takım arkadaşlarımdan biriyle konuşurken, 'Kobe muhtemelen buradaki maça gelirdi' demişti ve ben de 'Evet, muhtemelen' demiştim.



Ama evet, zor bir durum çünkü onu şimdiki halimi görebilmesini çok isterdim. Şahsen son iki yıldaki iniş ve çıkışlarım sırasında telefonda konuşabilmeyi, ona mesaj atabilmeyi, arayabilmeyi ve tavsiye alabilmeyi çok isterdim.



Çünkü insanın bunları biraz hafife aldığı oluyor. Şahsen kendisi aklımdan hiç çıkmıyor."



Randle, şu anda Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alan Knicks takımında maç başına ortalama 23.9 sayı ile oynuyor.



