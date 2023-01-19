Haber Tarihi: 19 Ocak 2023 18:27 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 18:27

PSG Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta oynayacak? PSG Al Nassr hangi kanalda?

Messi ile Ronaldo'nu karşı karşıya geleceği PSG Al Nassr maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynayacak soruları dostluk maçı öncesinde en çok merak edilen konular arasında. PSG Suudi Arabistan'da Al Nassr ve Al Hilal oyuncularından oluşan karma takımla ile dostluk maçına çıkacak. Yıllar sonra Messi ve Ronaldo bu akşam ilk defa PSG'nin Al Hilal ve Al Nassr takımlarından oluşan karma takımıyla yapacağı maçta karşı karşıya gelecek. Peki, PSG-Al Nassr ve Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

PSG Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta oynayacak? PSG Al Nassr hangi kanalda?
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Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya... PSG-Al Nassr/Al Hilal karma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Belki de son kez karşı karşıya gelecek olacak yıldız isimler kozlarını paylaşacak. İşte beklenen maç öncesinde merak edilen tüm detaylar...

PSG-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yıldızlar karşı karşıya. Suudi Arabistan'In başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanacak PSG-Al Nassr/Al Hilal karma maçı beIN SPORTS 4'ten canlı olarak yayınlanacak. Bu akşam Türkiye saati ie 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve diğer tüm detayları haberimizde olacak.
MESSİ VE RONALDO YENİDEN KARŞI KARŞIYA
PSG ve Suudi Arabistan yıldızları arasından oynanacak dostluk maçı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi tekrar bir araya getiriyor.

Messi ve Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak.

50 MİLYON LİRALIK BİLET

19 Ocak Perşembe günü Lionel Messi'li PSG, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr ile Al Hilal takımlarının karma takımlarından oluşan özel bir maç yapacak. Karşılşama hem iki efsaneyi birbirlerine rakip yapacak hem de Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez sahalara çıkacak. Mücadeleyi organize eden yetkililer, iki ismin belki de son kez aynı sahada yer alacakları ve maç için 'Hayallerin ötesinde' adıyla bir bileti açık artırmaya çıkardı. Biletin sahibi; maçı kazanan takımın seremonisine katılacak, soyunma odalarına girecek ve iki süperstarla tanışacak. Şu ana kadar en yüksek teklifi, 10 milyon Riyal'le (Yaklaşık 50.5 milyon TL) Suudi bir iş insanının verdiği öğrenildi.

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