PSG Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta oynayacak? PSG Al Nassr hangi kanalda?

PSG-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MESSİ VE RONALDO YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Yıldızlar karşı karşıya. Suudi Arabistan'In başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanacak PSG-Al Nassr/Al Hilal karma maçı beIN SPORTS 4'ten canlı olarak yayınlanacak. Bu akşam Türkiye saati ie 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve diğer tüm detayları haberimizde olacak.PSG ve Suudi Arabistan yıldızları arasından oynanacak dostluk maçı Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi tekrar bir araya getiriyor.Messi ve Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak.19 Ocak Perşembe günü Lionel Messi'li PSG, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr ile Al Hilal takımlarının karma takımlarından oluşan özel bir maç yapacak. Karşılşama hem iki efsaneyi birbirlerine rakip yapacak hem de Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez sahalara çıkacak. Mücadeleyi organize eden yetkililer, iki ismin belki de son kez aynı sahada yer alacakları ve maç için 'Hayallerin ötesinde' adıyla bir bileti açık artırmaya çıkardı. Biletin sahibi; maçı kazanan takımın seremonisine katılacak, soyunma odalarına girecek ve iki süperstarla tanışacak. Şu ana kadar en yüksek teklifi, 10 milyon Riyal'le (Yaklaşık 50.5 milyon TL) Suudi bir iş insanının verdiği öğrenildi.