07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-380'
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
3-077'
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-279'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-045'
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Presnel Kimpembe'nin yeni durağı!

Qatar SC, Paris Saint-Germain'in stoper oyuncusu Presnel Kimpembe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 07 Eylül 2025 17:13 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 19:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Presnel Kimpembe'nin yeni durağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle sahalardan uzak kalan Presnel Kimpembe'nin yeni durağı belli oldu.

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Qatar SC, Paris Saint-Germain forması giyen 30 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna kattı. Katar ekibi bu transfer için ücret ödemeyecek.

Doha ekibi, Presnel Kimpembe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Paris Saint-Germain sosyal medya hesabından ayrılığı şöyle açıkladı:

"Presnel Kimpembe, Katar Spor Kulübü ile kalıcı sözleşme imzaladı. Paris bölgesinin çocuğu olan Titi, kaptan ve lider Presnel Kimpembe, Paris Saint-Germain tarihinde sonsuza dek önemli bir oyuncu olarak kalacaktır."

Fransız oyuncu, aşil tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle 639 gün sahalardan uzak kalmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
