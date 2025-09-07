Yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle sahalardan uzak kalan Presnel Kimpembe'nin yeni durağı belli oldu.



Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Qatar SC, Paris Saint-Germain forması giyen 30 yaşındaki Fransız stoperi kadrosuna kattı. Katar ekibi bu transfer için ücret ödemeyecek.



Doha ekibi, Presnel Kimpembe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Paris Saint-Germain sosyal medya hesabından ayrılığı şöyle açıkladı:



"Presnel Kimpembe, Katar Spor Kulübü ile kalıcı sözleşme imzaladı. Paris bölgesinin çocuğu olan Titi, kaptan ve lider Presnel Kimpembe, Paris Saint-Germain tarihinde sonsuza dek önemli bir oyuncu olarak kalacaktır."



Fransız oyuncu, aşil tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle 639 gün sahalardan uzak kalmıştı.