Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Slovenya ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ceyhun Yıldızoğlu'nun başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer aldı:



Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Safiport), Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç, Merve Aydın (Galatasaray), Bahar Çağlar Ökten (Hatayspor), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor).





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