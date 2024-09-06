Polonya son dakikada penaltıyla güldü!

Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Polonya, İskoçya'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Polonya son dakikada penaltıyla güldü!
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06 Eylül 2024 00:00
Son güncelleme 06 Eylül 2024 00:05
Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Polonya, İskoçya ile karşı karşıya geldi. Hampden Park'da oynanan maçı Polonya son dakikada bulduğu penaltı golüyle 3-2 kazandı.

Polonya'ya galibiyeti getiren goller 8, 44(P) ve 90+7(P) dakikalarında sırasıyla Sebastian Szymański, Robert Lewandowski ve Nicola Zalewski'den geldi. İskoçya'nın golleri ise 46 ve 76. dakikalarda Billy Gilmour ve MScott McTominay'dan geldi.

Sebastian Szymański maça 11'de başladı ve 82 dakika sahada kaldı. Piatek ise 72. dakikada kenara geldi.

İskoçya bir sonraki maçında Portekiz'le Polonya ise bir sonraki maçında Hirvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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