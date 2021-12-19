Pjanic'ten derbi sonrası paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Mücadelenin ardından ise siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Miralem Pjanic sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Yolumuz uzun, inancımız tam 🔥 Savaşmaya devam edeceğiz 🦅" ifadelerini kullandı.
Mücadelenin ardından ise siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Miralem Pjanic sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Yolumuz uzun, inancımız tam 🔥 Savaşmaya devam edeceğiz 🦅" ifadelerini kullandı.