Pjanic'ten derbi sonrası paylaşım!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, derbi sonrası bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Pjanic'ten derbi sonrası paylaşım!
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19 Aralık 2021 22:11
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından ise siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Miralem Pjanic sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "Yolumuz uzun, inancımız tam 🔥 Savaşmaya devam edeceğiz 🦅" ifadelerini kullandı.




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