Pendikspor Galatasaray maçı canlı izle şifresiz beın Sports izle | Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

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Pendikspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçtan beraberlik ile ayrılan Galatasaray, bu müsabakayı kazanıp ligde liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Pendikspor'un tek hedefi ise kendi sahasında 3 puanı almak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Pendikspor - Galatasaray müsabakası 19.00'da başlayacak. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim, Diaby, Çekiçi, Halil Akbunar, Erencan.Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.