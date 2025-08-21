Panathinaikos - Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? | Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2025 16:13 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 16:13

Panathinaikos - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? HT Spor'dan canlı ve şifresiz izleyin. Maçın kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta Panathinaikos ve Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "HT Spor canlı izle, HT Spor şifresiz" araması yapıyor. Panathinaikos - Samsunspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Panathinaikos - Samsunspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için HT Spor'a erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, HT Spor'dan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösterecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Panathinaikos - Samsunspor maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak mücadele, HT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

PANATHINAIKOS - SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER 

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Maksimovic, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderkski

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Soner, Dimata, Ntcham, Emre, Mouandilmadji

27 yıl sonra tekrar Avrupa'da

Samsunspor, uluslararası turnuvalardaki ilk deneyimini 1987-88'de Balkan Kupası'nda yaşadı. 1993-94 sezonunda aynı kupada şampiyonluğa uzanan ekip, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98'de İntertoto Kupası'nda verdi.

İnter Toto Kupası'na 1998-1999 sezonunda bir kez daha katılan Karadeniz temsilcisi, bu kulvarda iki sezonda oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken, 4'ünü kaybetti. Bu maçlarda 22 gol atma başarısı gösteren Samsun ekibi, kalesine gelen 13 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı takım 27 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

Afonso Sousa, Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek

Yeni transferlerden Portekizli yıldız oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

Sezon başında kırmızı-beyazlılara transfer olan Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala, teknik heyetin forma vermesi halinde maçta yer alabilecek.

Samsun ekibinde Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse ve Emre Kılınç'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Kocaelispor karşılaşmasının ardından tedavilerine başlayan bu oyuncuların durumunun Panathinaikos maçı öncesinde netlik kazanacağı bildirildi. Sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarında sakatlanan ve 2 haftadır sahalardan uzak olan Anthony Musaba'nın da kadroda yer alıp almayacağı maç saatinde belirlenecek.

Panathinaikos karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Samsun'dan Atina'ya hareket etti. Akşam saatlerinde maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu'nda ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.

