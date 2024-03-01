Panathinaikos lider Real Madrid'i deplasmanda devirdi

EuroLeague 27. hafta karşılaşmasında Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos konuk olduğu Real Madrid'i 97-86 mağlup etti.



Panathinaikos'da Mathias Lessort attığı 26 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu.



Panathinaikos bu sezonki 17. galibiyetini alırken, Real Madrid ise 3. mağlubiyetini aldı.



Panathinaikos, 11 yıl sonra Madrid'de kazandı. Bu maç öncesinde Real Madrid'e karşı 17 maçta 16 kez yenilen Panathinaikos, kritik bir galibiyet elde etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



