Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel biyografisi

Bülent Ecevit, İsmet İnönü'den sonra CHP Genel Başkanlığı'nı aldığında 47 yaşındaydı. Ecevit'ten sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan en genç isim olan Özgür Özel 1974 doğumlu.Özel, Manisa'da Üsküp ve Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Özgür Özel 1997'de Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu.Mezun olduktan sonra memleketi Manisa'da serbest eczacılığa başladı. Bu dönem Manisa Eczacı Odası Başkanı olan Özel, 2007'den 2011'e kadar Türk Eczacılar Birliği'nde önce saymanlık ardından da genel sekreterlik yaptı.Manisa'da hayli aktif olan Özgür Özel 2009'da CHP'den belediye başkanı adayı oldu, ancak seçilemedi. İki yıl sonra, 2011'de CHP'den Manisa Milletvekili seçildi. 2014 yerel seçimlerinde yeniden Manisa Belediyesi'ne aday oldu, yine seçilemedi.Özgür Özel'in kamuoyu tarafından tanınması Soma maden katliamıyla oldu. Özel, CHP'li diğer Manisa milletvekilleriyle Soma'daki maden ocaklarının incelenmesi için Meclis komisyonu kurulmasını teklif etti. 29 Nisan 2014'te bu önergenin gündeme alınmasıyla ilgili Meclis'te genel kurula seslendi ve Soma'daki maden ocaklarının denetlenmediğini, güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı anlattı. 13 Mayıs 2014'te ise Soma'daki maden faciası yaşandı. Katliamın ardından Özgür Özel'in Meclis'te yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.Aynı yıl yapılan CHP kurultayında Parti Meclisi üyeliğine seçildi. Haziran 2015 seçiminin ardından CHP Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.İktidarla girdiği sert polemiklerle tanınan Özgür Özel çalışkanlığıyla da biliniyordu. Grup Başkan vekilliği döneminde TBMM Kanun Kararlar Müdürlüğünde çalışan bir personelin, CHP genel başkanına içeren çok sayıda sosyal medya paylaşımını genel kurul gündemine getirdi. Bu personelin, Twitter hesabından atılan hakaret içeren tweetler nedeniyle genel kurul çalışmaları durma noktasına geldi. Özgür Özel, bu olayı dikkat çekici bir şekilde ifade etmek amacıyla personelin odasına giderek masaüstü bilgisayarının kasasını söktü ve bu kasayı genel kurul salonuna getirdi.Mart 2017'de Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisini kanıtlamak için Meclis'te oylanan kitapçığı sundu. Özel, bu kitapçıkla Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetme yetkisinin kanıtlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başkanın meclisi fesih yetkisi olduğunu kanıtlayın istifa ederim" ifadelerini kullanmıştı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2018 yılında Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı eleştirdi. Yaşanan tartışmalar sonucunda Akar, Özel'e dava açtı. Mahkeme, Akar'ın eleştirilere katlanma yükümlülüğü olduğunu ve Özel'in suç işlemediğini belirterek davayı Özel'in lehine sonuçlandırdı.Seçimler öncesi eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ebabil Harekatı adlı bir trol ordusunun olduğunu ortaya çıkardı.Meclis'te olmadığı sürelerde yurdun çeşitli bölgelerinde parti çalışmalarını sürdüren Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı CHP grubunda gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında da büyük çaba gösteren Özgür Özel, seçimi Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından CHP'nin Meclis'teki ilk Grup Başkanı oldu. Seçim yenilgisinin ardından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Dört dönemdir Manisa Milletvekili olan Özel, evli ve bir çocuk babası.